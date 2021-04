Covid, più di mille i nuovi contagi in Campania: tasso positività sempre oltre il 10% (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono oltre mille i nuovi contagi da Covid – 19 in Campania, per l’esattezza 1334. Un numero inferiori rispetto ai giorni scorsi che si spiega con il minor numero di tamponi effettuati: poco più di 11mila. Il tasso di positività, in effetti, resta sempre superiore al 10%. Di seguito il bollettino completo dell’Unità di Crisi della Regione Campania: Positivi del giorno: 1.334 (*) di cui Asintomatici: 811 (*) Sintomatici: 523 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 9.934 Tamponi antigenici del giorno: 1.716 ?Deceduti: 35 (**)? Totale deceduti: 5.987 Guariti: 1.519 Totale guariti: 273.561 ** ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sonoda– 19 in, per l’esattezza 1334. Un numero inferiori rispetto ai giorni scorsi che si spiega con il minor numero di tamponi effettuati: poco più di 11mila. Ildi, in effetti, restasuperiore al 10%. Di seguito il bollettino completo dell’Unità di Crisi della Regione: Positivi del giorno: 1.334 (*) di cui Asintomatici: 811 (*) Sintomatici: 523 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: 9.934 Tamponi antigenici del giorno: 1.716 ?Deceduti: 35 (**)? Totale deceduti: 5.987 Guariti: 1.519 Totale guariti: 273.561 ** ...

