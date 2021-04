BTP Futura, raccolti oltre 2,28 miliardi di euro nel primo giorno (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – La terza emissione del BTP Futura – titolo che sostiene la campagna vaccinale e offre rendimenti legati al tasso di crescita del PIL – ha realizzato 50.300 contratti per un totale di circa 2,28 miliardi di euro raccolti nella prima giornata di sottoscrizioni. Il collocamento terminerà venerdì 23 aprile alle 13, salvo chiusura anticipata. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento, ovvero il 27 aprile. La nuova emissione prevede una durata di 16 anni e presenta cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo, con un doppio premio fedeltà agganciato all’andamento del Prodotto interno lordo italiano. Secondo quanto comunicato dal MEF, le sottoscrizioni del Titolo 100% retail andranno a sostegno della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – La terza emissione del BTP– titolo che sostiene la campagna vaccinale e offre rendimenti legati al tasso di crescita del PIL – ha realizzato 50.300 contratti per un totale di circa 2,28dinella prima giornata di sottoscrizioni. Il collocamento terminerà venerdì 23 aprile alle 13, salvo chiusura anticipata. La data di regolamento di tutti gli ordini di acquisto eseguiti è unica e coincide con quella di godimento, ovvero il 27 aprile. La nuova emissione prevede una durata di 16 anni e presenta cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo, con un doppio premio fedeltà agganciato all’andamento del Prodotto interno lordo italiano. Secondo quanto comunicato dal MEF, le sottoscrizioni del Titolo 100% retail andranno a sostegno della ...

