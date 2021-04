Borrell | condizioni di Navalny preoccupanti L’oppositore in ospedale

Advertising

Italia_Notizie : Borrell: «Condizioni Navalny preoccupanti. Mosca è responsabile» - SaCe86 : Borrell: «Condizioni Navalny preoccupanti. Mosca è responsabile» @sole24ore - fisco24_info : Borrell: «Condizioni Navalny preoccupanti. Mosca è responsabile»: L’oppositore di Putin è da una ventina di giorni… - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: L'Unione europea chiede alla Russia la liberazione 'immediata e senza condizioni' di Alexei #Navalny, l'oppositore russo… - FrancescoLopane : RT @ultimenotizie: L'Unione europea chiede alla Russia la liberazione 'immediata e senza condizioni' di Alexei #Navalny, l'oppositore russo… -

Ultime Notizie dalla rete : Borrell condizioni

... ha detto l'Alto rappresentante Ue Josep. "Sono stato a Mosca qualche settimana fa e ho ...Anche la Farnesina ha espresso "forte preoccupazione per la notizia del deterioramento delle...... Josep."Sono stato a Mosca qualche settimana fa per mettere la questione sul tavolo, le ... Riteniamo le autorità russe responsabili per ledi salute di Navalny", ha detto. Il leader ...Mosca, 19 apr. (askanews) - Per l'Unione europea la Russia è responsabile della salute di Alexei Navalny e deve consentirgli di avere accesso a ...L'alto rappresentante Borrell chiede il "rilascio immediato e incondizionato" dell'oppositore del presidente Putin, mentre da Roma a Washington aumenta la pressione sul Cremlino. Oggi il dossier sul t ...