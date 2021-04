Bonetti | “Messo in conto che la scuola possa incidere sui contagi | ma sarebbe in modo marginale e controllato”

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 19 aprile 2021) ''Oggi mettiamo in campo aperture che daranno sollievo a chi ha sofferto e ristori per chi sta soffrendo ancora e poi, via che i dati lo consentiranno, si farà un percorso per la riapertura di tutte le attività, a partire dal turismo. Nessuno al governo ha rivendicato vittorie personali, e onestamente credopoco utile''. L'articolo .