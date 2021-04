Avanti un Altro, Paola Barale una furia contro Paolo Bonolis e lui “Non tornare più …” (Di lunedì 19 aprile 2021) Paolo Bonolis si è lanciato, insieme al suo compagno spalla di sempre, Luca Laurenti nell’avventura del serale di Avanti un Altro, pure di sera, fortunatissima trasmissione delle reti Mediaset e, in particolare di Canale 5. I concorrenti nel gioco serale sono divisi in due squadre e sono personaggi famosi che si sfidano per poi donare in beneficenza l’eventuale vincita. Tutti si impegnano al massimo perché fa piacere contribuire a cause così nobili. Nella prima puntata a sfidarsi furono le squadre di concorrenti del Grande fratello vip contro gli opinionisti e fu molto simpatico il siparietto tra Elisabetta Gregoraci e Paolo Bonolis a proposito degli esercizi con i pesi. La Gregoraci, vedendo un ragazzo che si cimentava in esercizi con i pesi chiese a ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 19 aprile 2021)si è lanciato, insieme al suo compagno spalla di sempre, Luca Laurenti nell’avventura del serale diun, pure di sera, fortunatissima trasmissione delle reti Mediaset e, in particolare di Canale 5. I concorrenti nel gioco serale sono divisi in due squadre e sono personaggi famosi che si sfidano per poi donare in beneficenza l’eventuale vincita. Tutti si impegnano al massimo perché fa piacere contribuire a cause così nobili. Nella prima puntata a sfidarsi furono le squadre di concorrenti del Grande fratello vipgli opinionisti e fu molto simpatico il siparietto tra Elisabetta Gregoraci ea proposito degli esercizi con i pesi. La Gregoraci, vedendo un ragazzo che si cimentava in esercizi con i pesi chiese a ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera con #PaoloBonolis e #LucaLaurenti… - virginiaraggi : Un altro passo avanti verso la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Tiburtina. Grazie all’accordo… - davidemaggio : Per alcuni equilibri precari a Cologno, il risultato di Avanti un Altro che accende la domenica sera e batte addiri… - CIAfra73 : #AscoltiTV 18 aprile 2021 · Dati #Auditel della domenica: La Compagnia del Cigno 2 vs Avanti un altro atto 2°, Ch... - BaritaliaNews : Avanti un Altro, Paola Barale una furia contro Paolo Bonolis e lui “Non tornare più …” -