Attacco di panico per Infermieri, OSS e Medici: una realtà silenziosa dell’emergenza covid. (Di lunedì 19 aprile 2021) Attacco di panico sempre più presente fra Infermieri, Medici e OSS addetti all’area covid. Una realtà da non lasciare nel silenzio mediatico. A poco più di un anno dall’inizio di questa pandemia, di questa emergenza perenne, il personale sanitario in prima linea continua ad accusare il peso della stanchezza fisica ed emotiva. Quello che sta succedendo oggi è che l’emergenza covid è diventata il nostro quotidiano e, così come i trecento morti quotidiani non fanno più sensazione e sono diventati numeri, il personale sanitario inizia a sviluppare sintomi dati da uno stress che da acuto è diventato cronico. In quest’ultimo periodo iniziamo a vedere segnalazioni di Infermieri, Medici e oss che operano nei reparti più esposti che ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021)disempre più presente frae OSS addetti all’area. Unada non lasciare nel silenzio mediatico. A poco più di un anno dall’inizio di questa pandemia, di questa emergenza perenne, il personale sanitario in prima linea continua ad accusare il peso della stanchezza fisica ed emotiva. Quello che sta succedendo oggi è che l’emergenzaè diventata il nostro quotidiano e, così come i trecento morti quotidiani non fanno più sensazione e sono diventati numeri, il personale sanitario inizia a sviluppare sintomi dati da uno stress che da acuto è diventato cronico. In quest’ultimo periodo iniziamo a vedere segnalazioni die oss che operano nei reparti più esposti che ...

