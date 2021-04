Amici | Sangiovanni e il suo nome d’arte | ecco il perché di questa strana scelta

(Di lunedì 19 aprile 2021)è uno degli alunni di ‘’ più amati dal pubblico televisivo. Ma come nasce il suo(Instagram)Prosegue a gonfie vele l’edizione serale di ‘’ di Maria De Filippi, arrivata alla sua fase finale e che darà modo ai telespettatori di ammirare finalmente chi sarà il vincitore diedizione. Lo scorso la vittoria di Gaia Gozzi ha di fatto segnato la storia del programma, vista la sua evoluzione nel pieno dell’emergenza pandemica. La padrona di casa, però, non si è persa d’animo, riuscendo nuovamente a trasformare il suo programma ed adattarlo a quelli che sono i tempi attuali. Va da sé che il pubblico ha di fatto già eletto i suoi beniamini, alunni che sono entrati nei cuori di chi segue pedissequamente il ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici Sangiovanni

Una giornata da segnare sul calendario per i fan di Sangiovanni. Il cantante di Amici, infatti, ha ottenuto il disco di platino per l'inedito Lady. La canzone, pubblicata nel corso della partecipazion ...Sangiovanni ai casting di Amici aveva confessato che il suo sogno fosse proprio quello di ricevere questo riconoscimento ...