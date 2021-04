Amici: record di ascolti per il serale (Di lunedì 19 aprile 2021) La quinta puntata del serale di Amici ha fatto registrare un nuovo record di ascolti: per Maria De Filippi l’edizione di quest’anno, pur tra mille difficoltà, si conferma un vero successo. Con picchi di share che sono andati oltre il 27% e oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori, la concorrenza è stata stracciata. Nonostante per Mediaset questo non sia un periodo brillante, con gli ascolti dell’Isola dei Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 aprile 2021) La quinta puntata deldiha fatto registrare un nuovodi: per Maria De Filippi l’edizione di quest’anno, pur tra mille difficoltà, si conferma un vero successo. Con picchi di share che sono andati oltre il 27% e oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori, la concorrenza è stata stracciata. Nonostante per Mediaset questo non sia un periodo brillante, con glidell’Isola dei Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

PACMAN4976 : Comunque amici bianconeri state tranquilli che nella superleague è previsto il cucchiaio di legno come nel rugby. P… - martieaka : RT @samstan1996: 364k in un giorno. Record per quanto riguarda gli inediti di Amici #amici20 - samstan1996 : 364k in un giorno. Record per quanto riguarda gli inediti di Amici #amici20 - Roky99760738 : RT @laura_ceruti: @Laurabarby @matteorenzi Ma che discorso è? Ci sono stati più di 115k morti, un record mondiale per la nostra popolazione… - mariamacina : RT @laura_ceruti: @Laurabarby @matteorenzi Ma che discorso è? Ci sono stati più di 115k morti, un record mondiale per la nostra popolazione… -