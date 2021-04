(Di lunedì 19 aprile 2021) Sabato sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del talent showche ha attirato a sé parecchie polemiche. A parlare è stata ancora unail presidente della giuria di Ballando con Le Stelle ovverola quale attraverso un post pubblicato sui social è tornata ad attaccare idel programma di Maria De Filippi. Quali sono state le parole espresse dalla donna?commenta la quinta puntata didi Maria De Filippi Sabato sera è andata in onda la quinta puntata del serale di, il talent di Maria De Filippi, e ancora unadel programma ovvero Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto sono finiti al centro della polemica. ...

Advertising

zazoomblog : Amici 20 Carolyn Smith una furia contro i giudici “L’unica volta che …” - #Amici #Carolyn #Smith #furia #contro - zazoomblog : Amici 20: Carolyn Smith attacca Stefano De Martino e i fan la invocano a gran voce come giudice - #Amici #Carolyn… - infoitcultura : Amici di Maria De Filippi, Carolyn Smith replica a Stefano De Martino: 'Non posso stare zitta' - infoitcultura : Amici 20, Carolyn Smith sbotta contro Stefano De Martino: caos sui social - infoitcultura : Amici: Carolyn Smith attacca di nuovo i giudici -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Carolyn

2021: Martina Miliddi - ballerina - eliminata della serata Martina, ha ancora molto da crescere e da studiare, così come hanno anche detto Raimondo Todaro eSmith , ballerino ...Insomma, sembra che in questi giorni diversi protagonisti del cast di Ballando con le stelle siano intervenuti per parlare della trasmissione. DopoSmith anche Raimondo Todaro ha ...Sabato sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del talent show Amici che ha attirato a sé parecchie polemiche. A parlare è stata ancora una volta il presidente della giuria di ...La ballerina eliminata dal Serale dedica parole di affetto a quanti l'hanno sostenuta in un'esperienza che spesso ha incontrato il dissenso della prof di danza ...