Aka7even e Tancredi in versione trapper in due vecchi videoclip

(Di lunedì 19 aprile 2021)quando eranoOggi siamo abituati a vedere i due cantanti di Amici in un determinato modo. Con un certo tipo di abbigliamento e un ben definito genere musicale. Tuttavia, non molto tempo fa i due ragazzi stavano cercando di farsi strada nel mondo della musica in maniera molto diversa.e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

AmiciUfficiale : Sabato si avvicina e il prof Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida: Sangiovanni da un lato e Aka7Even e Tancredi dal… - AmiciUfficiale : Aka7even, Deddy, Raffaele, Sangiovanni e Tancredi si sono esibiti e alle 19.00 su Italia 1 scopriremo il vincitore… - AmiciUfficiale : Per Aka7even, Deddy, Raffaele, Sangiovanni e Tancredi è arrivato il momento di esibirsi davanti a Michele Canova!… - Novella_2000 : Aka7even e Tancredi versione trapper: i vecchi videoclip dei due cantanti prima di entrare nella scuola di Amici… - ssabripuccio : RT @TheRuinedKing4: Io che aspetto i daily di oggi solo per dei momenti di aka e Tancredi. #aka7even #AKA4President #akaforno #Amici20 #ta… -

Ultime Notizie dalla rete : Aka7even Tancredi

Novella 2000

VOTO 7,5" Va al ballottaggio e rischia grosso ma viene salvato al primo colpo. Non è ... VOTO 6" Continua la crisi nera dell'allievo di Anna Pettinelli che, nella sua unica ...... 5.734.000 telespettatori, 26% di share 5puntata: Amici di Maria De Filippi, gli alunni ancora nella scuolaAlessandro Deddy Giulia Raffaele Samuele Sangiovanni Serena(...Deddy è stato il primo ad andare ad abbracciare Martina, molto emozionata e anche dispiaciuta per dover mettere fine a questa avventura: Aka7even, invece, non ha fatto alcun passo verso di lei. Amici: ...I piccioncini Martina Miliddi e Aka7even non si sono rivolti saluti al quinto serale di Amici 20, che ha decretato l'eliminazione della ballerina.