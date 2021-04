?Il monito dei medici ospedalieri: "Gli over 60 indossino mascherine ffp2" (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Con l'allentamento delle misure restrittive previste dal governo "la responsabilità è affidata al comportamento dei singoli, a fronte di un rischio contagio ancora alto". Lo ha detto all'Agi il segretario nazionale di Anaao Assomed, il sindacato dei medici ospedalieri, Carlo Palermo, che raccomanda "agli over 60 - almeno loro - di indossare la mascherina ffp2, fondamentale soprattutto nei luoghi chiusi". "Presto per riaprire" In Italia "i numeri dei contagi e degli ingressi in terapia intensiva sono ancora alti e, allo stato attuale non ci sono le condizioni per riaprire", ha dichiarato Palermo. "Escludendo chi ha avuto il Covid e chi è stato vaccinato, anche solo con una dose, non tocchiamo il 30% della popolazione immune. Cioè il 70% degli italiani sono ancora a rischio Covid, con solo il il ... Leggi su agi (Di lunedì 19 aprile 2021) AGI - Con l'allentamento delle misure restrittive previste dal gno "la responsabilità è affidata al comportamento dei singoli, a fronte di un rischio contagio ancora alto". Lo ha detto all'Agi il segretario nazionale di Anaao Assomed, il sindacato dei, Carlo Palermo, che raccomanda "agli60 - almeno loro - di indossare la mascherina, fondamentale soprattutto nei luoghi chiusi". "Presto per riaprire" In Italia "i numeri dei contagi e degli ingressi in terapia intensiva sono ancora alti e, allo stato attuale non ci sono le condizioni per riaprire", ha dichiarato Palermo. "Escludendo chi ha avuto il Covid e chi è stato vaccinato, anche solo con una dose, non tocchiamo il 30% della popolazione immune. Cioè il 70% degli italiani sono ancora a rischio Covid, con solo il il ...

