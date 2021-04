Vincenzo muore a 20 anni a causa di un male incurabile: il cordoglio degli amici (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il comune di Mugnano è a lutto per la scomparsa prematura di Vincenzo Pugliano di anni 20. Il giovane è deceduto poche ore fa. Il giovane è deceduto in seguito ad un terribile male. Lascia i genitori, la sorella ed i nonni. I funerali si terranno nella giornata di domani alle ore 10:30 nella parrocchia di San Biagio a Mugnano. Tanti sono i messaggi di cordoglio sulla sua pagina facebook da parte dei familiari e conoscenti. Pietro, distrutto, scrive: “Non ho parole amico mio che la terra ti sia lieve”. Queste invece le parole di Alessandra: “È stato un onore conoscerti….”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il comune di Mugnano è a lutto per la scomparsa prematura diPugliano di20. Il giovane è deceduto poche ore fa. Il giovane è deceduto in seguito ad un terribile. Lascia i genitori, la sorella ed i nonni. I funerali si terranno nella giornata di domani alle ore 10:30 nella parrocchia di San Biagio a Mugnano. Tanti sono i messaggi disulla sua pagina facebook da parte dei familiari e conoscenti. Pietro, distrutto, scrive: “Non ho parole amico mio che la terra ti sia lieve”. Queste invece le parole di Alessandra: “È stato un onore conoscerti….”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Vincenzo muore a 20 anni a causa di un male incurabile: il cordoglio degli amici ** - zazoomblog : Lutto a Mugnano Vincenzo muore a 20 anni: “Non ti dimenticheremo mai” - #Lutto #Mugnano #Vincenzo #muore - PDUmorista : Vaccini, Vincenzo De Luca contro il governo Draghi e il Generale Figliuolo: 'In Campania non procederemo per fasce… - lucrezia073 : @allkpop Vincenzo parla di mafia, ma dove sono le persone fatte saltare in aria solo perché stavano dalla parte del… -