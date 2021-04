Verso il voto a Napoli, Centro Democratico: “Sbagliato il metodo Pd” (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si registra ancora una volta un comportamento politico non rispettoso da parte del Segretario Metropolitano del PD Marco Sarracino nei confronti dei partiti e delle liste civiche che sono gli alleati di Centrosinistra . E’ passato più di un mese da quando si è conclusa l’ultima riunione nella quale Sarracino aveva preso l’impegno della presentazione di un documento nel quale si sarebbe tracciato il preambolo sull’alleanza e le linee guida che dovranno caratterizzare i rapporti con il candidato Sindaco della Città Metropolitana di Napoli”. La segreteria Regionale e Provinciale di Napoli-Centro Democratico. “Oggi la dirigenza del Centro Democratico ed i suoi militanti,impegnati in una difficile battaglia elettorale-amministrativa, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si registra ancora una volta un comportamento politico non rispettoso da parte del Segretario Metropolitano del PD Marco Sarracino nei confronti dei partiti e delle liste civiche che sono gli alleati disinistra . E’ passato più di un mese da quando si è conclusa l’ultima riunione nella quale Sarracino aveva preso l’impegno della presentazione di un documento nel quale si sarebbe tracciato il preambolo sull’alleanza e le linee guida che dovranno caratterizzare i rapporti con il candidato Sindaco della Città Metropolitana di”. La segreteria Regionale e Provinciale di. “Oggi la dirigenza deled i suoi militanti,impegnati in una difficile battaglia elettorale-amministrativa, ...

Advertising

anteprima24 : ** Verso il voto a ##Napoli, Centro Democratico: 'Sbagliato il metodo Pd' ** - SantucciFulvio : @deliux9 Io per inciso non sono favorevole, ma questa non è una cosa che funziona a voto popolare, perciò non ho ma… - CheGuevaraRoma : RT @Topking581: Rinvio più vicino per il voto che Hamas non deve vincere - Letto su @ilmanifesto - Agricolturabio1 : RT @Antigon25386936: @danieledv79 @fenice_risorta @Agricolturabio1 Lo so, fu scritto che fosse un voto a metà fra protesta verso la sn e fi… - Antigon25386936 : @danieledv79 @fenice_risorta @Agricolturabio1 Lo so, fu scritto che fosse un voto a metà fra protesta verso la sn e… -