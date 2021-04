Veronica Peparini, la figlia Olivia balla ad Amici e commuove: parla Andreas (Di domenica 18 aprile 2021) Amici La professoressa ha creato una coreografia per la sua ballerina Giulia con una piccola ospite d’eccezione: tutto lo studio in lacrime Pubblicato su 18 Aprile 2021 La figlia di Veronica Peparini ha ballato al Serale di Amici 2021 stasera. Una piccola ospite decisamente d’eccezione nella quinta puntata di sabato 17 aprile: ha partecipato alla coreografia di Giulia Stabile. Le due hanno ballato insieme e hanno commosso davvero tutti. Veronica nel presentare il brano si è molto emozionata. Lei sapeva cosa stava per succedere, sapeva che stava per vedere sua figlia Olivia ballare ad Amici. Un ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)La professoressa ha creato una coreografia per la sua ballerina Giulia con una piccola ospite d’eccezione: tutto lo studio in lacrime Pubblicato su 18 Aprile 2021 Ladihato al Serale di2021 stasera. Una piccola ospite decisamente d’eccezione nella quinta puntata di sabato 17 aprile: ha partecipato alla coreografia di Giulia Stabile. Le due hannoto insieme e hanno commosso davvero tutti.nel presentare il brano si è molto emozionata. Lei sapeva cosa stava per succedere, sapeva che stava per vedere suare ad. Un ...

Advertising

AmiciUfficiale : La maestra Veronica Peparini risponde alla sfida con Samuele in un passo a due insieme a Giulia! Sarà suo il second… - AmiciUfficiale : La maestra Veronica Peparini risponde alla sfida con il passo a due 'Grace Kelly' di Samuele con Giulia! Meritano d… - ciao73196186 : RT @AmiciUfficiale: La maestra Veronica Peparini risponde alla sfida con Samuele in un passo a due insieme a Giulia! Sarà suo il secondo pu… - egenietta : Buonanotte solo a chi, come me, stanotte si sente figli* di Loredana, di Petti7even e Veronica Peparini. ?? #Amici20 - Arianators1007 : RT @ToniaPeluso: Balla la figlia della Peparini e Veronica piange, Stefano piange, Stash piange, io piango, tutti piangiamo. Madonna Olivia… -