Un’altra sparatoria in Usa | uomo apre il fuoco in un pub in Wisconsin Tre morti e due feriti gravi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021) Gli Stati Uniti registrano, a soli quattro giorni da quella che si è verificata in un centro di smistamento della Fedex a Indianapolis e che ha causato 8 vittime. Questa volta l’attacco è avvenuto alla Somers House Tavern, nella contea di Kenosha, in: tre persone sono rimaste uccise e due gravemente ferite. Il sergente David Wright ha dichiarato che l’episodio è avvenuto questa mattina presto e che il killer è in fuga. Wright ha riferito si tratta di un episodio “mirato e isolato” e le autorità non ritengono che il pubblico in generale sia in pericolo. I funzionari sono al lavoro per identificare le vittime, mentre isono stati portati negli ospedali della zona. La strada che porta alla locanda è stata chiusa in mattinata mentre sono in corso le indagini. Kenosha era finita sotto i ...