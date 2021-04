Ue: Amendola, ‘a 70 anni dal Trattato Ceca oggi un cuore green per l’Europa’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Sono trascorsi 70 anni dal Trattato di Parigi che istituì la Comunità europea del carbone e dell’acciaio dopo la guerra fratricida che prostrò l’Europa. Con la firma del Trattato di Parigi il 18 aprile 1951, Italia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi misero in comune beni essenziali per l’industria europea e avviarono il primo passo della cooperazione europea fondata sulla solidarietà tra i popoli europei. Dopo 70 anni, lavoriamo ancora insieme per una ripresa dalla pandemia e un futuro più verde, digitale e solidale, come dimostra il ruolo chiave rivestito dai green bond nel Next Generation Eu”. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, a margine della celebrazione dei 70 anni della Ceca, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Sono trascorsi 70daldi Parigi che istituì la Comunità europea del carbone e dell’acciaio dopo la guerra fratricida che prostrò l’Europa. Con la firma deldi Parigi il 18 aprile 1951, Italia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi misero in comune beni essenziali per l’industria europea e avviarono il primo passo della cooperazione europea fondata sulla solidarietà tra i popoli europei. Dopo 70, lavoriamo ancora insieme per una ripresa dalla pandemia e un futuro più verde, digitale e solidale, come dimostra il ruolo chiave rivestito daibond nel Next Generation Eu”. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo, a margine della celebrazione dei 70della, ...

