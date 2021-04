Tutti i rimpianti di Pirlo dopo Atalanta-Juve (Di domenica 18 aprile 2021) Pirlo dopo la sconfitta della Juve contro l’Atalanta: “Gara decisa da un episodio, potevamo portare a casa un punto. Credo nella Champions” Non lascia trasparire troppa preoccupazione Andrea Pirlo, presentandosi ai microfoni di ‘Sky Sport’ per commentare la sconfitta della sua Juventus sul campo dell’Atalanta, che mette a rischio la partecipazione alla prossima Champions League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 aprile 2021)la sconfitta dellacontro l’: “Gara decisa da un episodio, potevamo portare a casa un punto. Credo nella Champions” Non lascia trasparire troppa preoccupazione Andrea, presentandosi ai microfoni di ‘Sky Sport’ per commentare la sconfitta della suantus sul campo dell’, che mette a rischio la partecipazione alla prossima Champions League Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

bendtharules : Sarò solo e sempre una fallita, io mi arrendo non ho più voglia di combattere avrò dei rimpianti ma ce li hanno tut… - LucaCorradini : @DVACMILAN Ma infatti, al netto di alcuni rimpianti ed errori che indubbiamente ci sono stati, va bene così, ci man… - CsSoldi : @StynesTrevor Questa gente se ne deve andare da Firenze, per me possono tornare tutti nel Bronx, senza rimpianti. - TecnicoASR_1927 : @Datafriedkin @vulta10 @beloragazo @jerryscottismo @tuttapposter ???????? Andiamo a giocarla con tutti i giocatori. Senza rimpianti - Tess_blue815 : RT @Frances52779614: Orizzonte ha l'iride infranta. Saetta ogni vivida fiamma al calar dell'ombre or che risuonan scalzi tutti i miei rimpi… -