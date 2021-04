Tsitsipas-Rublev oggi, Finale Masters 1000 Montecarlo: orario, tv, programma, streaming (Di domenica 18 aprile 2021) E’ il giorno della Finale oggi, domenica 18 aprile, nel singolare maschile del torneo Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), nella quale è in programma la sfida tra la testa di serie numero 4 del tabellone, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, ed il russo Andrey Rublev, numero 6 del seeding, nel secondo match dalle ore 12.00 (comunque non prima delle ore 14.30) sul Court Rainier III. oggi, domenica 18 aprile, è in programma la Finale del singolare maschile del torneo ATP Rolex Monte-Carlo Masters 2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Tsitsips-Rublev in diretta tv su Sky Sport ed in streaming su Sky Go e Now ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) E’ il giorno della, domenica 18 aprile, nel singolare maschile del torneo Rolex Monte-Carlo2021 di tennis (di categoria ATP), nella quale è inla sfida tra la testa di serie numero 4 del tabellone, l’ellenico Stefanos, ed il russo Andrey, numero 6 del seeding, nel secondo match dalle ore 12.00 (comunque non prima delle ore 14.30) sul Court Rainier III., domenica 18 aprile, è inladel singolare maschile del torneo ATP Rolex Monte-Carlo2021 di tennis. Sarà possibile seguire l’incontro Tsitsips-in diretta tv su Sky Sport ed insu Sky Go e Now ...

Advertising

ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ???? Tsitsipas ?? Rublev ???? È questa la finale del #rolexmcmaster! Chi tra i due ??10 conquisterà il primo titolo #ATP Ma… - Agustinita_93 : RT @Tenis_Central: Monte Carlo - QFs. Daniel Evans vs. [11] David Goffin [4] Stefanos Tsitsipas vs. Ale Davidovich [6] Andrey Rublev vs.… - infoitsport : Atp Monte-Carlo - Nessuna sorpresa: in finale ci vanno Tsitsipas e Rublev - infoitsport : Monte Carlo, in finale sarà duello Tsitsipas-Rublev - Cat25Andy : Domani finale #tsitsipas vs #rublev... sono in ansia ora, domani non si come farò!!!!!!!!! -