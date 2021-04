Traffico Roma del 18-04-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione regolare scorrevole la circolazione sulla rete viaria della capitale Punica segnalazione di rilievo nella zona di Santa Alessandra è avvenuto un incidente sulla Nomentana ci sono cose In entrambe le direzioni tra via Dante da Maiano e la rotatoria con via Rinaldo D’Aquino fino alle 18 manifestazione in piazza Bocca della Verità possibili chiusure su via dei Cerchi via di Santa Maria in cosmedin via Petroselli deviate anche le linee bus di zona a talenti Per consentire lo svolgimento di una mostra mercato chiusa fino alle 23 via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti e Piazza Primoli deviazioni anche per diverse linee del trasporto pubblico è sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico che oggi sulla linea C della metropolitana bus navetta al posto dei treni sull’intera tratta Inoltre su disposizione della ...