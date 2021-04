Tempio Pausania (SS): figlio di Grillo sentito dai pm, è accusato di violenza sessuale (Di domenica 18 aprile 2021) Secondo gli stralci delle carte dell'inchiesta pubblicati sui siti di Repubblica e Corriere della sera nell'atto d'accusa della Procura la ragazza, una 19enne conosciuta al Billionaire, sarebbe stata «afferrata per i capelli per bere mezzo litro di vodka e costretta ad avere rapporti di gruppo» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 18 aprile 2021) Secondo gli stralci delle carte dell'inchiesta pubblicati sui siti di Repubblica e Corriere della sera nell'atto d'accusa della Procura la ragazza, una 19enne conosciuta al Billionaire, sarebbe stata «afferrata per i capelli per bere mezzo litro di vodka e costretta ad avere rapporti di gruppo» L'articolo proviene da Firenze Post.

