Superlega con Juve, Inter e Milan? Dazn: “Noi non c’entriamo” (Di domenica 18 aprile 2021) Una Superlega al posto della Champions League? Si rincorrono le voci sulla nascita di un torneo europeo organizzato dai club -con 3 squadre italiane coinvolte- e con l’appoggio di Dazn. Le società in ballo, come affermano anche media francesi, sarebbero Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus. La piattaforma, però, con una nota smentisce. “Nè l’Azienda nè Mr. Blavatnik, sono in alcun modo coinvolti o Interessati ad entrare nelle discussioni relative alla costituzione di una Superlega e che nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo”, si legge nel comunicato che di Dazn che smentisce la partecipazione di Len Blavatnik al ... Leggi su funweek (Di domenica 18 aprile 2021) Unaal posto della Champions League? Si rincorrono le voci sulla nascita di un torneo europeo organizzato dai club -con 3 squadre italiane coinvolte- e con l’appoggio di. Le società in ballo, come affermano anche media francesi, sarebbero Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid,ntus. La piattaforma, però, con una nota smentisce. “Nè l’Azienda nè Mr. Blavatnik, sono in alcun modo coinvolti oessati ad entrare nelle discussioni relative alla costituzione di unae che nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo”, si legge nel comunicato che diche smentisce la partecipazione di Len Blavatnik al ...

Advertising

capuanogio : ?? Blitz di #Blavatnik, magnate padrone di #Dazn: pronto a una Superlega anti #ChampionsLeague con dentro 16 top cl… - vin_manu90 : RT @InterCM16: Come hanno anticipato molte fonti di stampa internazionali, c’è un accordo scritto tra più squadre europee per una SUPERLEG… - Fedeshi_ : @russ_mario1 @NandoPiscopo1 @Zorochan_1 Con la Superlega li abbiamo 12mln da dare a Donnarumma? - IMperialinter : RT @InterCM16: Come hanno anticipato molte fonti di stampa internazionali, c’è un accordo scritto tra più squadre europee per una SUPERLEG… - InterCM16 : Come hanno anticipato molte fonti di stampa internazionali, c’è un accordo scritto tra più squadre europee per una… -