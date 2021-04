Sta diventando quasi impossibile essere ottimisti sul futuro del nostro pianeta (Di domenica 18 aprile 2021) di Luigi Sala È difficile, se non impossibile, essere ottimisti sul futuro del pianeta e della nostra civiltà: avidità, ignoranza, ottusità pare ci facciano compagnia da sempre: alla psicologia e all’etologia il compito di studiarne i come e i perché; personalmente mi pare evidente che, fatte tali premesse, ne discende che il nostro futuro contiene molte tragedie sempre meno evitabili: 1) pandemie: si sa che deforestazione, allevamenti intensivi, abitudini alimentari ci metteranno sempre più a contatto con virus provenienti dal mondo animale; esistono certamente rimedi, ma interessi più o meno leciti li impediranno. Già molti studiosi hanno ipotizzato che, grazie anche alla globalizzazione, ci ritroveremo a combattere in futuro contro altre pandemie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) di Luigi Sala È difficile, se nonsuldele della nostra civiltà: avidità, ignoranza, ottusità pare ci facciano compagnia da sempre: alla psicologia e all’etologia il compito di studiarne i come e i perché; personalmente mi pare evidente che, fatte tali premesse, ne discende che ilcontiene molte tragedie sempre meno evitabili: 1) pandemie: si sa che deforestazione, allevamenti intensivi, abitudini alimentari ci metteranno sempre più a contatto con virus provenienti dal mondo animale; esistono certamente rimedi, ma interessi più o meno leciti li impediranno. Già molti studiosi hanno ipotizzato che, grazie anche alla globalizzazione, ci ritroveremo a combattere incontro altre pandemie ...

