Serie C, Casertana-Juve Stabia: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Casertana-Juve Stabia, sfida in programma oggi alle 12:30, valevole per la 36° giornata del campionato di Serie C – Girone C. IL MOMENTO DELLA Casertana Le due sconfitte consecutive rimediate contro Viterbese (5-2) e Palermo (2-3) hanno complicato i piani playoff della squadra di Federico Guidi che a 3 giornate dalla fine della stagione regolare ha rispettivamente solo 4 e 5 punti di vantaggio su Monopoli e viterbesi. La zona playoff è ancora saldamente nelle mani di Cuppone e compagni che però non possono più sbagliare se vogliono credere ancora nel sogno Serie B. IL MOMENTO DELLA Juve Stabia In attesa di recuperare, mercoledì 21 aprile, la sfida col Catanzaro non andata in scena la settimana scorsa, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 12:30, valevole per la 36° giornata del campionato diC – Girone C. IL MOMENTO DELLALe due sconfitte consecutive rimediate contro Viterbese (5-2) e Palermo (2-3) hanno complicato i piani playoff della squadra di Federico Guidi che a 3 giornate dalla fine della stagione regolare ha rispettivamente solo 4 e 5 punti di vantaggio su Monopoli e viterbesi. La zona playoff è ancora saldamente nelle mani di Cuppone e compagni che però non possono più sbagliare se vogliono credere ancora nel sognoB. IL MOMENTO DELLAIn attesa di recuperare, mercoledì 21 aprile, la sfida col Catanzaro non andata in scena la settimana scorsa, il ...

Advertising

GazzettinoL : Serie C Gir C Vibonese-Avellino Casertana-JuveStabia Catanzaro-Catania Francavilla-Viterbese Bari-Palermo Foggia-… - MCalcioNews : Casertana, Guidi: 'Questo gruppo onora sempre la maglia' - barinelpallone : SERIE C - Monopoli sconfitto in casa dalla Casertana. Si allontana il treno playoff... - CalcioWebPuglia : 15 aprile 2021 - Serie C girone C, Monopoli-Casertana 0-1 - CalcioWebPuglia : Serie C, Monopoli-Casertana 0-1: decide Cuppone -