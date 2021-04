Salvini sollecita Draghi | via il coprifuoco

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 18 aprile 2021) Il centrodestra contro il. Toti ironizza: “il covid non è un vampiro“. Giorgia Meloni va all’attacco della misura che viola da mesi le libertà costituzionali e che i rigoristi difendono a spada tratta. MatteoMario: “il nostro prossimo obiettivo è eliminare il. Farsi una passeggiata alle dieci e un quarto della sera è una riconquista dei diritti di civiltà e di libertà su cui lavoreremo”. Dalla “grande riapertura” imposta al ministro Speranza in sede di cabina di regia rimangono fuori due elementi che la Lega ritiene centrali: lo spostamento del divieto di uscire dalle 22 alle 5; l’apertura dei ristoranti anche all’interno delle sale. La battaglia è solo all’inizio per sconfiggere i grillocomunisti favorevoli ad un’Italia depressa e rinchiusa in casa.