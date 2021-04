Repubblica: la decisione di non giocare a Bergamo è stata quasi tutta di Ronaldo (Di domenica 18 aprile 2021) Cristiano Ronaldo non sarà a Bergamo, per giocare contro l’Atalanta. Non sarà neanche in panchina. Repubblica scrive: “Ma in questi casi la decisione è quasi tutta di Ronaldo, è sempre stato così: in settimana ha accusato un po’ di stanchezza, mercoledì ha lavorato a scartamento ridotto ma ieri non ha nemmeno provato a testare le sue condizioni di salute nell’allenamento di rifinitura, magari provando a rendersi disponibile almeno per la panchina, visto che la Juve non avrà una punta di scorta se non il ventenne Felix Correia”. Dal 2 dicembre ha fatto 33 partite in 130 giorni. a parte Juve-Spal di Coppa Italia, è partito solo due volte dalla panchina, in coppa contro il Genoa e in campionato contro la Lazio. L’impressione è che in questo momento le sue ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) Cristianonon sarà a, percontro l’Atalanta. Non sarà neanche in panchina.scrive: “Ma in questi casi ladi, è sempre stato così: in settimana ha accusato un po’ di stanchezza, mercoledì ha lavorato a scartamento ridotto ma ieri non ha nemmeno provato a testare le sue condizioni di salute nell’allenamento di rifinitura, magari provando a rendersi disponibile almeno per la panchina, visto che la Juve non avrà una punta di scorta se non il ventenne Felix Correia”. Dal 2 dicembre ha fatto 33 partite in 130 giorni. a parte Juve-Spal di Coppa Italia, è partito solo due volte dalla panchina, in coppa contro il Genoa e in campionato contro la Lazio. L’impressione è che in questo momento le sue ...

