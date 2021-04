Pioli: «Abbiamo sprecato troppo. Scudetto? È già andato da 3-4 gare» (Di domenica 18 aprile 2021) Al termine della sofferta vittoria contro il Genoa, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato così il match di San Siro Stefano Pioli commenta nel post partita di Milan-Genoa ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero: «Abbiamo un obiettivo importante e sappiamo che queste partite sono molto difficile. Abbiamo sprecato troppo, potevamo chiuderla già nel primo tempo. L’importante è aver messo in campo lo spirito giusto.» «Gli avversari ci hanno chiuso sulla sinistra e ci hanno lasciato più libera la fascia destra. Rebic si accentra molto, sono le sue caratteristiche. Ci dà profondità e vicinanza in area di rigore. Ha fatto un gol dal punto di vista tecnico di dimensione enorme. Lo Scudetto è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Al termine della sofferta vittoria contro il Genoa, l’allenatore del Milan Stefanoha commentato così il match di San Siro Stefanocommenta nel post partita di Milan-Genoa ai microfoni di Dazn la prestazione della sua squadra. Ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero: «un obiettivo importante e sappiamo che queste partite sono molto difficile., potevamo chiuderla già nel primo tempo. L’importante è aver messo in campo lo spirito giusto.» «Gli avversari ci hanno chiuso sulla sinistra e ci hanno lasciato più libera la fascia destra. Rebic si accentra molto, sono le sue caratteristiche. Ci dà profondità e vicinanza in area di rigore. Ha fatto un gol dal punto di vista tecnico di dimensione enorme. Loè ...

