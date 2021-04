Oscar 2021: l’edizione delle novità (Di domenica 18 aprile 2021) La 93esima edizione degli Oscar giunge alle porte, e pertanto vi proponiamo uno speciale dedicato alla notte più attesa da tutti gli appassionati del mondo cinematografico: tra film e novità, un veloce viaggio preparatorio per tutti i seguaci della serata Il consueto appuntamento con la notte più attesa da tutti gli amanti cinefili (e sono solo) sarà finalmente in onda. E la 93esima edizione della notte degli Oscar quest’anno sarà ancora più sentita. Per stuzzicare la curiosità vi proponiamo uno speciale in onore del prezioso show. Tra partecipanti ridotti (se non del tutto assenti) e nuove modalità di visione, l’edizione di quest’anno sarà caratterizzata da ricche novità e moltissime prime volte, la maggior parte relativa ai film in concorso. Impossibile non notare la corposa presenza di ben 15 ... Leggi su tuttotek (Di domenica 18 aprile 2021) La 93esima edizione degligiunge alle porte, e pertanto vi proponiamo uno speciale dedicato alla notte più attesa da tutti gli appassionati del mondo cinematografico: tra film e, un veloce viaggio preparatorio per tutti i seguaci della serata Il consueto appuntamento con la notte più attesa da tutti gli amanti cinefili (e sono solo) sarà finalmente in onda. E la 93esima edizione della notte degliquest’anno sarà ancora più sentita. Per stuzzicare la curiosità vi proponiamo uno speciale in onore del prezioso show. Tra partecipanti ridotti (se non del tutto assenti) e nuove modalità di visione,di quest’anno sarà caratterizzata da ricchee moltissime prime volte, la maggior parte relativa ai film in concorso. Impossibile non notare la corposa presenza di ben 15 ...

Advertising

Adnkronos : #Oscar2021, @LauraPausini va a #LosAngeles: canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia. - NetflixIT : Questo è il THREAD UFFICIALE con tutti i film Netflix nominati agli Oscar 2021, con 3 motivi per vederli giorno dop… - repubblica : Oscar 2021, Laura Pausini va a Los Angeles. Canterà 'Io sì (Seen)' alla cerimonia - BlogSeason : Annunciati i vincitori dei #CinemaAudioSocietyAwards #CAS @CinemaAudioSoc i premi dei migliori “registi del sonoro”… - tuttoteKit : Oscar 2021: l'edizione delle novità #Academy #Oscar2021 #Streaming #tuttotek -