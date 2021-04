Open Arms, Tajani: “Perché solo Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio?” (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – “Perché solo Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per la vicenda Open Arms visto che si è trattato di una decisione condivisa da più ministri del governo Conte 1? Per noi la legge deve essere uguale per tutti e non soggetta a interpretazioni politiche. Siamo solidali con Matteo Salvini”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio Tajani (foto), ha commentato su Facebook il rinvio a giudizio del leader della Lega, Matteo Salvini, in relazione alla vicenda Open Arms. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – “per la vicendavisto che si è trattato di una decisione condivisa da più ministri del governo Conte 1? Per noi la legge deve essere uguale per tutti e non soggetta a interpretazioni politiche. Siamo solidali con”. Così il vice presidente di Forza Italia, Antonio(foto), ha commentato su Facebook il rinvio adel leader della Lega,, in relazione alla vicenda. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - matteosalvinimi : Da ieri Open Arms è sotto sequestro nel porto di Pozzallo a causa di numerose irregolarità scoperte dalla Guardia C… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - Against_Caste : Open Arms: dopo il rinvio a giudizio di Matteo Salvini l'ex ministro Danilo Toninelli annuncia azioni legali contro… - bertoncinicinzi : RT @Signorasinasce: La nave #OpenArms sotto sequestro a Pozzallo -