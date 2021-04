Navalny | l' appello della figlia su Twitter | ' Portatelo da un medico'

Advertising

HuffPostItalia : Secondo la portavoce 'Navalny sta morendo'. Appello di scrittori e Nobel - Corriere : «Navalny sta morendo, va curato subito»: l’appello di 70 intellettuali al presidente russo Vladimir Putin - Agenzia_Ansa : Appello su Twitter della figlia di #Navalny: 'Portatelo da un medico'. La situazione dell'oppositore russo è 'total… - bb91687509 : RT @Agenzia_Ansa: Appello su Twitter della figlia di #Navalny: 'Portatelo da un medico'. La situazione dell'oppositore russo è 'totalmente… - planetpaul65 : RT @Agenzia_Ansa: Appello su Twitter della figlia di #Navalny: 'Portatelo da un medico'. La situazione dell'oppositore russo è 'totalmente… -

La figlia dell'oppositore russo Alexeiha lanciato unsu Twitter. 'Consentite a un medico di fargli visitare mio papà', ha scritto Daria Navlnaya. La 20enne, che studia all'università di Stanford in California, è ...Ieri l'allarme della portavoce dell'oppositore: è in fin di vita. La figlia dell'oppositore russo Alexeiha rivolto unsu Twitter per farlo visitare da un medico. "Consentite a un medico di fargli visitare mio papà", ha scritto la 20enne Dasha Navalnaya, che studia all'università di ...L'oppositore russo, Aleksej Navalny, ha iniziato da fine marzo uno sciopero della fame: "Rischia un arresto cardiaco". Appello di 70 artisti ...“Ci appelliamo a lei signor presidente affinché Navalny riceva immediatamente attenzione medica adeguata e le cure urgenti di cui ha bisogno e alle quali ha diritto come tutti i cittadini russi”. Sett ...