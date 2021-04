Napoli | Casellati | ‘vicino a familiari Vivenzio | vita dedicata a nostra sicurezza’

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Sono vicina aidi Giovanni, sovrintendente capo della Questura di, caduto ieri in servizio. È un evento tragico che ci ricorda ancora una volta i sacrifici e il coraggio di chi dedica la propriaalla tutela dellasicurezza”. Lo scrive in un tweet la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

