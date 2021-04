MotoGP | Valentino Rossi sorpassa il fratello Luca Marini prima di cadere Generazioni a confronto

(Di domenica 18 aprile 2021)si è purtroppo reso protagonista di una caduta a dieci giri dal termine del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di Portimao. Il Dottore, scattato dalla 17ma casella sulla griglia di partenza, era riuscito a risalire fino all’undicesima posizione e stava tenendo un buon passo, più di lento di appena tre decimi rispetto al leader Fabio Quartararo (poi vincitore della gara). Il centauro di Tavullia aveva messo nel mirino la top-10, un risultato non eccezionale ma importante quantomeno per rinfrancare il morale dopo un avvio di stagione estremamente complicato. L’alfiere della Yamaha Petronas è incappato in un errore e ha chiuso con un altro “zero” dopo quello nel GP di Doha, andato in scena un paio di settimane fa a Losail. Il nove volte Campione del Mondo si è però reso ...

newromantici : Questa cosa del non entrare nei box mi ha ricordato la MotoGP, Germania 2017 e “valentino entra nei cazzo di box” ahahahah - zazoomblog : MotoGP Valentino Rossi cade nel GP di Portogallo dopo una buona rimonta - #MotoGP #Valentino #Rossi #Portogallo - nissnisaaa_ : So Sad Valentino Rossi Crash?????? - Pall_Gonfiato : #MotoGP: #ValentinoRossi cade a #Portimao dopo una entusiasmante rimonta - zazoomblog : DIRETTA MotoGP GP Portimao LIVE: Bagnaia show è 2°! Trionfa Quartararo fuori Valentino Rossi - #DIRETTA #MotoGP… -

Nel corso della gara da registrare le cadute diRossi, Johann Zarco e Alex Rins. In pista anche, come sempre, Moto 2 e Moto 3 ., rivivi la diretta Moto 3 Pedro Acosta vince nella ...... ma anche all'altro pilota Ducati Jack Miller, così come a Miguel Oliveira e aRossi. Per ...Portogallo, Rossi commenta le Qualifiche: 'Sono preoccupato' Marquez prima Honda all'arrivo ...Cadute di Valentino Rossi, Johann Zarco e Alex Rins. Marc Marquez su Honda, al rientro in gara dopo nove mesi, chiude al settimo posto ...Seconda vittoria in tre gare per il pilota francese, Bagnaia secondo dopo una grande rimonta. Settimo Marquez al rientro in pista, cadono Zarco e Rins. Morbidelli chiude quarto ...