Moto2 | VIDEO | gli highlights del GP di Portogallo | la vittoria di Raul Fernandez

(Di domenica 18 aprile 2021) L’impresa di(Red Bull KTM Ajo). Unameritatissima quella dello spagnolo nel GP di2021, per quanto riguarda la classe. L’iberico conquista lasul tracciato di Portimao, pur partendo dalla quarta, andando a suggellare il tutto con il giro record della gara. Alle spalle del rookie si sono piazzati Aron Canet (Solunion Aspar Team), autore di un grande recupero dalla nona piazza di partenza, e l’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo). Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara, all’interno della quale è impossibile non citare le caduta – al primo giro – di Lowes e, per i colori italiani, il sesto posto di Marco Bezzecchi. Foto Credit: MotoGP.com Press

Il rookie spagnolo della Moto2 gestisce la gara al meglio e sul finale è saltato al comando e ha allungato sugli inseguitori. Sotto alla bandiera a scacchi ha vinto con oltre un secondo di vantaggio su Canet e Gardner.