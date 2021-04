(Di domenica 18 aprile 2021) La giunta toscana ha approvato la delibera che accoglie le modifiche proposte dall’associazione Castanicoltori per adeguare il(tale dal 2004) alle esigenze soprattutto di confezionamento, oltre che agli adeguamenti alle normative: Tre le modifiche approvate: – La prima riguarda il nome dell’area di produzione: ci devono essere i nuovi nomi dei Comuni derivanti dalla fusione tra alcuni: Sillano Giuncugnano e Fabbriche di Vergemoli, i cui territori sono già compresi nell’area di riferimento e quindi non viene modificata l’estensione. – la seconda, il metodo di produzione: vengono eliminati riferimenti normativi superati ed è posticipata al 31 agosto la data ultima per l’iscrizione dei castagneti all’Organismo di Controllo, in modo da dare la possibilità ai produttori di valutare la presenza di fruttificazione, situazione molto compromessa dalla presenza ...

NewsToscana : LUCCA – Modificato il disciplinare della Farina di Neccio della Garfagnana DOP -

Ultime Notizie dalla rete : LUCCA Modificato

Toscana News

... età media 46 anni; 26 i decessi 15 Aprile 2021 Coronavirus Toscana: 1.168 nuovi casi, età media 43 anni; 32 i decessi 14 Aprile 2021 Articoli recenti Ambiente e Agricolturail ...... aggiornamento maltempo, situazione servizio elettrico 7 Gennaio 2021- Verso un accordo di programma per migliorare la viabilità tra Garfagnana e Lunigiana 13 Aprile 2021" Furti, ...Entra nel vivo la seconda tranche dell’intervento di messa in sicurezza in via Montiscendi, con qualche disagio lamentato dai residenti. Dopo i lavori eseguiti da Gaia per realizzare le nuove fognatur ...Il comitato incalza dopo l'affondo dell'opposizione: "La Fondazione Crl non può dettare legge" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trat ...