Le pagelle di Napoli-Inter | Insigne e Politano difensori aggiunti

Ledegli azzurri al termine del matchMeret 6 – Non può davvero nulla sulla botta di Eriksen. La traversa lo grazia invece sul tap in di Lukaku. Per il resto niente sbavature. Mario Rui 6 – A lui spettava il compito più difficile, fronteggiare il velocissimo Hakimi. Lo è riuscito ad arginare con l'esperienza. Partita sufficiente. Koulibaly 6,5 – Vero faro della difesa deve fare a sportellate con Lukaku, non di certo uno qualsiasi. Il loro duello vede sempre vincitori diversi. Non era facile. Manolas 6,5 – Nessuna sbavatura in difesa, poteva forse fare qualcosa in più sul gol di Eriksen. Mezzo voto in più per aver salvato il risultato all'ultimo secondo su Hakimi. Di Lorenzo 5,5 – Se da una parte c'è Hakimi, dalla parte dell'Ex Empoli c'è un Darmian in gran spolvero che ha messo in ...