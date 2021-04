Il principe Filippo e il rapporto con i soldi: era tirchio | ecco la conferma (Di domenica 18 aprile 2021) Il principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, era un tipo molto simpatico ma assai parsimonioso. Tanti aneddoti sulla sua vita, conclusa all’età di 99 anni, si susseguono in questi giorni. C’è un fatto curioso che emerge sull’essere tirchio del reale Il duca d’Edimburgo, Filippo aveva pensato a tutto per il suo funerale : dalle musiche alla Land Rover trasformata in carro funebre con il suo contributo già qualche anno fa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily) Ma ovviamente la pandemia ha cambiato alcune delle carte in tavola dovevano esserci 800 invitati per riflettere l’impegno del duca nel mondo della beneficenza e nella sfera militare. La regina ha dovuto prendere «decisioni molto difficili» per ... Leggi su kronic (Di domenica 18 aprile 2021) Il, consorte della Regina Elisabetta, era un tipo molto simpatico ma assai parsimonioso. Tanti aneddoti sulla sua vita, conclusa all’età di 99 anni, si susseguono in questi giorni. C’è un fatto curioso che emerge sull’esseredel reale Il duca d’Edimburgo,aveva pensato a tutto per il suo funerale : dalle musiche alla Land Rover trasformata in carro funebre con il suo contributo già qualche anno fa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily) Ma ovviamente la pandemia ha cambiato alcune delle carte in tavola dovevano esserci 800 invitati per riflettere l’impegno del duca nel mondo della beneficenza e nella sfera militare. La regina ha dovuto prendere «decisioni molto difficili» per ...

