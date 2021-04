Ginnastica | Giorgia Villa | Europei da Fata | caccia a un colpaccio di specialità Tra trave e staggi…

Leggi su oasport

(Di domenica 18 aprile 2021)si presenta agli2021 diartistica forte delle due stoccate piazzate otto giorni fa in occasione della terza tappa di Serie A. La capitana delle Fate si è infatti esaltata al PalaVesuvio di Napoli, eseguendo due spettacolari esercizi allae alle parallele asimmetriche. Proprio in quellecercherà di ottenere i migliori risultati in occasione della rassegna continentale, in programma a Basilea (Svizzera) dal 21 al 25 aprile. La bergamasca sta recuperando la forma, dopo aver avuto un paio di giorni difficili in seguito alla vaccinazione (la somministrazione è avvenuta qualche settimana fa): febbre a 39 °C e mal di schiena hanno un po’ frenato la 18enne, che nonostante degli allenamenti un po’ contingentati era riuscita a dire la sua ...