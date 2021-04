Gigabyte | dissipatori già con supporto a LGA1700

(Di domenica 18 aprile 2021) Ilal socket Intelsta già venendo implementato da, ancora prima dell’effettiva entrata sul mercato della nuova piattaforma, azienda leader nel mondo del pc hardware e delle periferiche da gaming, ha recentemente presentato la sua nuova linea di dissipatore Aorus WaterForce X con radiatori da 360, 280 e da 240 mm. I nuovi All-In-One avranno un display LCD a colori da 60 mm installati sulle pompe. Inoltre sembra che, dalle specifiche, non sia stato preso in considerazione l’attuale socket: LGA1200. Il socket, rispetto al fratello minore LGA1200, è più alto di 6,5 mm. Questo vuol dire che tutti iche supportano già i socket LGA2066 o LGA2011, in teoria, dovrebbero essere compatibili con esso. Sempre se la staffa necessaria venisse ...

