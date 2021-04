Flavio Cattaneo, l’imprenditore e marito di Sabrina Ferilli (Di domenica 18 aprile 2021) Flavio Cattaneo è nato a Rho il 27 giugno del 1963 ed è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere un imprenditore e il marito della famosa attrice Sabrina Ferilli. Si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Successivamente ha continuato gli studi specializzandosi in finanza e direzione aziendale, nell’ambito del settore immobiliare presso l’università Bocconi. Una carriera da far invidia. il trampolino di lancio per lui arriva negli anni ’80 dopo un’esperienza nel mondo dell’imprenditorie italiana. Nel 2003 è stato Direttore Generale della Rai e dopo 11 anni è entrati nel consiglio di Amministrazione di Italio. A luglio del 2016 ha ricoperto la carica di Amministratore di Telecom Italia e dopo 1 anni è stato Amministratore Delegato del gruppo ferroviario Italo. Nel 2011 è stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021)è nato a Rho il 27 giugno del 1963 ed è conosciuto nel mondo dello spettacolo per essere un imprenditore e ildella famosa attrice. Si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano. Successivamente ha continuato gli studi specializzandosi in finanza e direzione aziendale, nell’ambito del settore immobiliare presso l’università Bocconi. Una carriera da far invidia. il trampolino di lancio per lui arriva negli anni ’80 dopo un’esperienza nel mondo dell’imprenditorie italiana. Nel 2003 è stato Direttore Generale della Rai e dopo 11 anni è entrati nel consiglio di Amministrazione di Italio. A luglio del 2016 ha ricoperto la carica di Amministratore di Telecom Italia e dopo 1 anni è stato Amministratore Delegato del gruppo ferroviario Italo. Nel 2011 è stato ...

