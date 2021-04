Firenze | cade dal monopattino senza casco Donna di 41 anni in codice rosso

(Di domenica 18 aprile 2021) La 41enne, di origine spagnola ma residente dain provincia di, a bordo delha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada in discesa verso via Bolognese. Erae,ndo, ha battuto la testa contro la ruota di un'auro in sosta. È stata portata in ospedale incon lesioni gravissime L'articolo proviene daPost.

L'incidente è avvenuto aieri sera, intorno alle 19.45, in via Stibbert. La 41enne a bordo del monopattino ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva la strada in discesa verso via ...La conducente ha perso il controllo mentre percorreva la discesa di via Stibbert. Dinamica al vaglio della Polizia ...Firenze, 18 apr. - (Adnkronos) - Cade dal monopattino senza casco: è grave una donna di 41 anni, che è stata portata in ospedale in codice rosso.Un altro incidente con il monopattino. Succede in Toscana, a Firenze. Una donna di 41 anni è caduta mentre era alla guida del monopattino senza casco protettivo. La donna ...