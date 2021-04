F1, Max Verstappen: “Una gara molto impegnativa, abbiamo gestito bene i momenti della gara” (Di domenica 18 aprile 2021) L’olandese Max Verstappen vince il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, seconda prova del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Imola l’alfiere della Red Bull ha preceduto Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) al termine di una gara particolarmente convulsa. L’arrivo della pioggia ha scompaginato i piani dei team e la corsa dell’Enzo e Dino Ferrari ricca di episodi. Alla fine della fiera, tra incidenti, Safety Car ed errori, Verstappen ha vinto, rispondendo a proprio modo ad Hamilton che con il giro veloce della gara mantiene la vetta della classifica generale per un solo punto, ma se questi sono i presupposti della stagione, ci si divertirà. “E’ stata una corsa ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) L’olandese Maxvince il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, seconda prova del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Imola l’alfiereRed Bull ha preceduto Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) al termine di unaparticolarmente convulsa. L’arrivopioggia ha scompaginato i piani dei team e la corsa dell’Enzo e Dino Ferrari ricca di episodi. Alla finefiera, tra incidenti, Safety Car ed errori,ha vinto, rispondendo a proprio modo ad Hamilton che con il giro velocemantiene la vettaclassifica generale per un solo punto, ma se questi sono i presuppostistagione, ci si divertirà. “E’ stata una corsa ...

