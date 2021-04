F1 | Imola | Leclerc | ' Siamo migliorati con la pista bagnata'

Advertising

ScuderiaFerrari : Buongiorno Tifosi da Imola???? Obiettivo ? QUALIFICA @Carlossainz55 @Charles_Leclerc #essereFerrari?? #ImolaGP???? - SkySportF1 : Ferrari, Leclerc 4° nelle qualifiche del GP Imola: 'Potremo fare buone cose in gara' #SkyMotori #F1 #Formula1… - SkySportF1 : ?? 'Volevo vincere, ma giornata positiva' - @Charles_Leclerc commenta il suo 4° posto a Imola #ImolaGP ???? #SkyMotori… - cafifal : RT @fanpage: #ImolaGP, il rammarico di Leclerc: il pilota Ferrari voleva la vittoria - CLACEV16 : @SuperSoftMeg Niente da togliere a vettel nel 2008 e Gasly nel 2020 hanno fatto dei miracoli nulla da dire. Però a… -

Ultime Notizie dalla rete : Imola Leclerc

Seguono Norris e. La gara divedi anche F1, Gp Bahrein, vince Hamilton davanti a Verstappen.sesto Sul circuito dell'autodromo Enzo e Dino Ferrari di, gara con pioggia e ...Charles4° e Carlos Sainz 5°: il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna non regala un podio aai piloti della Ferrari. Il secondo appuntamento stagionale della Formula 1 vede il ...DALL’INVIATO A IMOLA. La sfida a due continua: a Imola vince Verstappen davanti a Hamilton, posizioni rovesciate rispetto al debutto in Bahrein. Per il pilota olandese si tratta del decimo successo in ...La Ferrari può ritenersi soddisfatta del risultato ottenuto nel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Imola. Charles Leclerc ha conquistato un bel qu ...