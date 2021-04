Da panacea del male a male in sé: crescono i disturbi d’ansia da “dipendenza da Google” (Di domenica 18 aprile 2021) Un altro effetto collaterale di questa pandemia che costringe tra le mura domestiche, è senza dubbio l’uso smodato, diventato vero e proprio abuso, dei dispositivi informatici e della connessione dati. La psicoterapista Philippa Walsh ha avvertito che la “dipendenza da Google” è un fenomeno in netto aumento: “Essendo parte integrante delle nostre viste, noi usiamo internet più che mai e per qualunque ragione: per leggere il giornale, per ricevere indicazioni stradali, per fare compere o per cercare informazioni sulla nostra celebrità preferita. È accessibile 24/7 e questo lo rende un mezzo appetibile da usare se tu hai un dolore alla spalla durante la notte o semplicemente hai bisogno di rassicurazione per qualunque cosa di preoccupi”. LEGGI ANCHE => La storia di Alexandra Joy, la star di TikTok che dice di essere stata una ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 18 aprile 2021) Un altro effetto collaterale di questa pandemia che costringe tra le mura domestiche, è senza dubbio l’uso smodato, diventato vero e proprio abuso, dei dispositivi informatici e della connessione dati. La psicoterapista Philippa Walsh ha avvertito che la “da” è un fenomeno in netto aumento: “Essendo parte integrante delle nostre viste, noi usiamo internet più che mai e per qualunque ragione: per leggere il giornale, per ricevere indicazioni stradali, per fare compere o per cercare informazioni sulla nostra celebrità preferita. È accessibile 24/7 e questo lo rende un mezzo appetibile da usare se tu hai un dolore alla spalla durante la notte o semplicemente hai bisogno di rassicurazione per qualunque cosa di preoccupi”. LEGGI ANCHE => La storia di Alexandra Joy, la star di TikTok che dice di essere stata una ...

