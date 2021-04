Covid | ristoratori a Città della Pieve | vogliamo riaprire

(Di domenica 18 aprile 2021) "subito in sicurezza. I piatti che oggi abbiamo preparato per donare al presidente del Consiglio Draghi liservire nei nostri ristoranti, non ce la facciamo più": a dirlo è ...

Advertising

repubblica : Covid e riaperture, i ristoratori 'invitano' Draghi a pranzo: sit-in enogastronomico sotto casa del premier in Umbr… - borghi_claudio : @GiacomoPetrell4 @SaverioDiGiulio @AlbertoBagnai @GuidoCrosetto @LegaSalvini Anche smascherare chi è pro chiusure i… - AlexGiudetti : RT @P_Napolitano_: @Guerrie2021 Bellissimo ?? ci vorrebbero più persone così! Invece ci sono ristoratori, negozianti e affini che invece far… - P_Napolitano_ : @Guerrie2021 Bellissimo ?? ci vorrebbero più persone così! Invece ci sono ristoratori, negozianti e affini che invec… - serenel14278447 : Covid e riaperture, i ristoratori 'invitano' Draghi a pranzo: sit-in enogastronomico sotto casa del premier in Umbr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ristoratori

Agenzia ANSA

... dove il premier ha una casa, per riaccendere i riflettori sui temi della crisi che ha colpito il settore della ristorazione e del food in generale a causa dell'emergenza. "Vogliamo date certe ...Multati con la sanzione anti -i 37 avventori trovati all'interno e denunciato lui stesso. La polizia è intervenuta verso le 20. La denuncia stavolta è scattata perché El Hawi per esercitare la ...Un sit-in nella città umbra dove il premier Draghi soggiorna in una casa in campagna e ogni tanto vi trascorre del tempo libero ...per riaccendere i riflettori sui temi della crisi che ha colpito il settore della ristorazione e del food in generale a causa dell'emergenza Covid. "Vogliamo date certe sulle riaperture. Poter fare ...