Contro la biodiversità del nostro sistema bancario

(Di domenica 18 aprile 2021) Ancora una volta l’Europa ci riprova e ci ripete che, per superare la crisi che si trascinava fin dal 2011-2012 e che si è aggravata con la pandemia, la ricetta e quindi la cura necessaria per superarla, sopratutto nell’ambito del settore, sarebbe quella di favorire le aggregazioni tra istituti di credito per aumentarne le dimensioni. In pratica, nonostante la cattiva esperienza del “too big to fail”, si va dicendo ancora che “grande è bello”, perché l’efficienza dipenderebbe appunto dalle dimensioni: le grandi avrebbero più possibilità e chances di superare questa crisi cosi drammatica rispetto alle banche medio-piccole, prevalentemente Banche Popolari e Casse di Risparmio ed, ancor, di più alle piccole Banche di Credito Cooperativo. Recentemente lo ha detto e ripetuto ilAndrea Enria, presidente del Consiglio di Vigilanza della Bce, ...