Bonus tv | è possibile richiederlo fino al 2022

A breve i televisori e i decoder dotati di tecnologia DVB-T1 non saranno più in grado di ricevere i canali televisivi per via del passaggio obbligatorio al nuovo digitale terrestre 2.0 che trasmetterà alle frequenze mobili comprese tra i 694 MHz e i 790 MHz. Di conseguenza molti italiani sono costretti ad acquistare nuove apparecchiature televisive dotate del digital video broadcasting o DVB-T2 per poter continuare a guardare i canali televisivi come sempre. Per aiutare tutti coloro che si trovano a dover sostenere questa spesa, il Governo Conte II ha erogato 150 milioni di euro allo scopo di realizzare un Bonus tv. Questo contributo da 50 euro può essere richiesto fino al 31 dicembre 2022, ma è bene presentare la domanda il prima possibile in quanto non appena i fondi si esauriranno, il Bonus non ...

