Basket, Serie A1 2020/2021, Treviso-Varese 94-103: cronaca e tabellino (Di domenica 18 aprile 2021) L’Openjobmetis Varese ha superato la De’Longhi Treviso, al termine della ventottesima giornata della Serie A1 italiana 2020/2021, mediante il risultato di 94-103. Il PalaVerde di Villorba è stato il palcoscenico del successo degli ospiti, trascinati dalle qualità tecniche del gruppo e affidatisi al carisma straordinario che caratterizza il collettivo. Sfida primordialmente tra le mani dei trevigiani, successivamente in fragile equilibrio e infine saldamente in possesso dei lombardi, superiori da più punti di vista. Dopo le deludenti prestazioni contro Reggio Emilia e Reyer Venezia, Varese ha ripristinato la gioia del trionfo ai danni di Milano e ha sconfitto Treviso meritatamente. Primo quarto controllato dai padroni di casa e terminato 26-21, con firma finale di Imbro ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) L’Openjobmetisha superato la De’Longhi, al termine della ventottesima giornata dellaA1 italiana, mediante il risultato di 94-103. Il PalaVerde di Villorba è stato il palcoscenico del successo degli ospiti, trascinati dalle qualità tecniche del gruppo e affidatisi al carisma straordinario che caratterizza il collettivo. Sfida primordialmente tra le mani dei trevigiani, successivamente in fragile equilibrio e infine saldamente in possesso dei lombardi, superiori da più punti di vista. Dopo le deludenti prestazioni contro Reggio Emilia e Reyer Venezia,ha ripristinato la gioia del trionfo ai danni di Milano e ha sconfittomeritatamente. Primo quarto controllato dai padroni di casa e terminato 26-21, con firma finale di Imbro ...

