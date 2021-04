Basket, Serie A 2021: Sassari sbanca Brescia e mette nel mirino Venezia (Di domenica 18 aprile 2021) Netta e meritata vittoria per il Banco di Sardegna Sassari nel match di mezzogiorno della ventottesima giornata della Serie A di Basket. A Brescia parte subito forte la squadra di Pozzecco che costruisce fin dai primi minuti il gap che i padroni di casa non riusciranno più a richiudere. Porta il nome di Marco Spissu l’avvio fantastico di Sassari, che sorprende Brescia con due triple del proprio capitano, cui si aggiunge un canestro per il primo parziale di 0-8. Allo show si aggiungono Burnell, con due canestri, e Bilan, con due liberi, per lanciare i sardi sullo 0-14 dopo neanche tre minuti di gioco. Brescia si sblocca con Burns per un miniparziale di 7-0, ma una nuova tripla di Spissu ferma il tentativo di rimonta dei lombardi. Anche Kruslin colpisce da oltre l’arco, ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Netta e meritata vittoria per il Banco di Sardegnanel match di mezzogiorno della ventottesima giornata dellaA di. Aparte subito forte la squadra di Pozzecco che costruisce fin dai primi minuti il gap che i padroni di casa non riusciranno più a richiudere. Porta il nome di Marco Spissu l’avvio fantastico di, che sorprendecon due triple del proprio capitano, cui si aggiunge un canestro per il primo parziale di 0-8. Allo show si aggiungono Burnell, con due canestri, e Bilan, con due liberi, per lanciare i sardi sullo 0-14 dopo neanche tre minuti di gioco.si sblocca con Burns per un miniparziale di 7-0, ma una nuova tripla di Spissu ferma il tentativo di rimonta dei lombardi. Anche Kruslin colpisce da oltre l’arco, ...

