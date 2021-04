Acerbi | ' Brutta prestazione | ma conta vincere Sono tutte finali'

Advertising

ROMA - Parla da leader, Francesco. La prestazione offerta dalla Lazio contro il Benevento non è piaciuta al difensore biancoceleste, che nel post partita, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha commentato: "L'importante era ...A Verona non ci sarà perché si è fatto cacciare nel finale e non è unanotizia: molto meglio ... 56 Lazzari (L), 73 Verde (S), 89 Caicedo (L) LAZIO (3 - 5 - 2): Reina; Marusic,, Radu; ...