Tiro a volo, GP Lavrov 2021: oro per Sdruccioli, argento per Pittini e Ferrari (Di sabato 17 aprile 2021) Incetta di medaglie per l’Italia al Gran Premio internazionale Lavrov 2021 di Tiro a volo, disputatosi a Pleven, in Bulgaria. Nello skeet, Elia Sdruccioli vince la medaglia d’oro, precedendo Erik Pittini, che vince così l’argento. Medaglia d’argento anche per Lorenzo Ferrari nel trap. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Incetta di medaglie per l’Italia al Gran Premio internazionaledi, disputatosi a Pleven, in Bulgaria. Nello skeet, Eliavince la medaglia d’oro, precedendo Erik, che vince così l’. Medaglia d’anche per Lorenzonel trap. SportFace.

Advertising

AzzurreFIGC : #Nazionale ?? 1’ ? GOOOL! #GIACINTI!!! Siamo subito in vantaggio! Cross perfetto di #Bergamaschi per il tiro al v… - gazzettamantova : La Gazzetta in campo - Il tiro a volo Il terzo episodio di Gazzetta in campo, la rubrica in cui vi facciamo conosce… - il_gentlemaw : @willy_signori Di Vialli mi ricordo la splendida rovesciata a Cremona e il meraviglioso tiro al volo contro il Parm… - Atlantismo1949 : RT @faro_atlantico: ????????Esercitazioni di tiro sul ponte di volo di #naveCarabiniere, vascello della #MarinaMilitare e flagship @EUNAVFOR, m… - PieSerra76 : RT @faro_atlantico: ????????Esercitazioni di tiro sul ponte di volo di #naveCarabiniere, vascello della #MarinaMilitare e flagship @EUNAVFOR, m… -