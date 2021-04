Sparatoria a Napoli | 25enne ferita ad un piede Forse una di una ‘stesa’

(Di sabato 17 aprile 2021)nel pomeriggio di sabato 17 aprile. Una ragazza di 25 anni è rimastaad un. Possibiledi camorra.– Unaè avvenuta nel pomeriggio di sabato 17 aprile a. Secondo le prime informazioni, i colpi di pistola sono stati esplosi in aria da due persone in sella ad uno scooter. Una modalità che potrebbe far pensare ad una stesa di camorra, ma sono in corso le indagini per accertare meglio quanto successo. Nelle prossime ore gli inquirenti ascolteranno i testimoni per provare a risalire all’identità dei protagonisti di questo gesto.una ragazza Una ragazza di 25 anni è rimastaad unin questa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Napoli

Una donna di 25 anni è rimasta ferita nel corso di unache si è verificata in strada, a, nel quartiere periferico di Barra. L'ipotesi al momento più accreditata è che i colpi di arma da fuoco possano essere stati esplosi per un'azione di ...Una donna sono stati feriti a colpi di arma da fuoco a Barra , periferia orientale di. Sul posto i carabinieri, non è ancora chiara la dinamica di quanto successo. Gli spari, in rapida successione, hanno seminato il panico tra la gente (tanta) che alle sei del pomeriggio ...Sparatoria a Napoli nel pomeriggio di sabato 17 aprile. Una ragazza di 25 anni è rimasta ferita ad un piede. Possibile ‘stesa’ di camorra. NAPOLI – Una sparatoria è avvenuta nel pomeriggio di sabato ...Napoli – Una donna di cui non si conoscono ancora le generalità è stata ferita a un piede con un colpo d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire poco fa in via Serino, nel quartiere napoletano ...